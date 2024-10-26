Сачко проиграл в финале парного турнира в Словакии

Украинский теннисист Виталий Сачко проиграл в финале парного турнира серии ITF M25 в Трнаве (Словакия). В поединке за главный титул соревнований наш спортсмен в дуэте с местным Милошем Краловым уступили паре Реми Бертолла (Швейцария) / Филиппо Роману (Италия).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу триумфаторов соревнований. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Украинец выступил и в одиночном разряде соревнований, где в матче 1/2 финала проиграл своему партнеру по парным поединкам 0-2 (6-7; 4-6).