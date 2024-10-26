  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сачко проиграл в финале парного турнира в Словакии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сачко проиграл в финале парного турнира в Словакии

Теннис

К сожалению снова поражение

Сачко проиграл в финале парного турнира в Словакии

Фото - Великий теніс України

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко проиграл в финале парного турнира серии ITF M25 в Трнаве (Словакия). В поединке за главный титул соревнований наш спортсмен в дуэте с местным Милошем Краловым уступили паре Реми Бертолла (Швейцария) / Филиппо Роману (Италия).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу триумфаторов соревнований. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Украинец выступил и в одиночном разряде соревнований, где в матче 1/2 финала проиграл своему партнеру по парным поединкам 0-2 (6-7; 4-6).

Напомним, что ранее Свитолина привела дочь на теннисный корт.

По теме
yellow-arrow
Стародубцева выступит на очередном турнире в Китае, известно имя соперницы
yellow-arrow
Постепенно приучает: Свитолина привела дочь в теннисный корт. Фото
yellow-arrow
Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Базеле
Виталий Сачко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости