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Бывший чемпион US Open возмущен огромными гонорарами теннисистов
Правильные слова
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион US Open-2003 Энди Роддик рассказал, что не понимает природу огромных контрактов современных теннисистов, в частности, первой ракетки мира Янника Синнера.
"Знаете, меня ужасно раздражает, что Синнер, всего за три дня выставочного турнира, заработал более 25% призовых денег от суммы, которую я заработал за всю свою карьеру" – сказал Роддик во время своего подкаста Served.
Отметим, что за участие в турнире Six Kings Slam итальянский теннисист получил 1,5 миллиона долларов, а еще 6 миллионов – за победу. За время своей карьеры Роддик заработал около 20 миллионов долларов.
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