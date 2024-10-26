Бывший чемпион US Open возмущен огромными гонорарами теннисистов

Чемпион US Open-2003 Энди Роддик рассказал, что не понимает природу огромных контрактов современных теннисистов, в частности, первой ракетки мира Янника Синнера.

"Знаете, меня ужасно раздражает, что Синнер, всего за три дня выставочного турнира, заработал более 25% призовых денег от суммы, которую я заработал за всю свою карьеру" – сказал Роддик во время своего подкаста Served.

Отметим, что за участие в турнире Six Kings Slam итальянский теннисист получил 1,5 миллиона долларов, а еще 6 миллионов – за победу. За время своей карьеры Роддик заработал около 20 миллионов долларов.