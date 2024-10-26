  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Бывший чемпион US Open возмущен огромными гонорарами теннисистов
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший чемпион US Open возмущен огромными гонорарами теннисистов

Теннис

Правильные слова

Бывший чемпион US Open возмущен огромными гонорарами теннисистов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион US Open-2003 Энди Роддик рассказал, что не понимает природу огромных контрактов современных теннисистов, в частности, первой ракетки мира Янника Синнера.

"Знаете, меня ужасно раздражает, что Синнер, всего за три дня выставочного турнира, заработал более 25% призовых денег от суммы, которую я заработал за всю свою карьеру" – сказал Роддик во время своего подкаста Served.

Отметим, что за участие в турнире Six Kings Slam итальянский теннисист получил 1,5 миллиона долларов, а еще 6 миллионов – за победу. За время своей карьеры Роддик заработал около 20 миллионов долларов.

По теме
yellow-arrow
Сачко проиграл в финале парного турнира в Словакии
yellow-arrow
Стародубцева выступит на очередном турнире в Китае, известно имя соперницы
yellow-arrow
Постепенно приучает: Свитолина привела дочь в теннисный корт. Фото
Энди Роддик Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости