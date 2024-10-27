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Цуренко сыграет на турнире WTA250 в Мексике, известна первая соперница
Болеем за Лесю
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №120) сыграет на турнире серии WTA250 в Мериде (Мексика). Наша спортсменка начнет соревнования с основной сетки.
В первом круге турнира Леся будет проходить непростое испытание, ведь сыграет против Анны Блинковой (WTA №85), посеянной на соревнованиях под пятым номером. Спортсменка без флага в конце прошлой недели сыграла в финале турнира WTA125 в Тампико (Мексика), где проиграла представительнице Канады Стакушич.
Цуренко и Блинкова встречались между собой в квалификации турнира в румынской Клуж-Напоке в 2022 году, тогда победу одержала соперница нашей теннисистки.
Напомним, что ранее бывший чемпион US Open
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