Цуренко сыграет на турнире WTA250 в Мексике, известна первая соперница

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №120) сыграет на турнире серии WTA250 в Мериде (Мексика). Наша спортсменка начнет соревнования с основной сетки.

В первом круге турнира Леся будет проходить непростое испытание, ведь сыграет против Анны Блинковой (WTA №85), посеянной на соревнованиях под пятым номером. Спортсменка без флага в конце прошлой недели сыграла в финале турнира WTA125 в Тампико (Мексика), где проиграла представительнице Канады Стакушич.

Цуренко и Блинкова встречались между собой в квалификации турнира в румынской Клуж-Напоке в 2022 году, тогда победу одержала соперница нашей теннисистки.