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Цуренко сыграет на турнире WTA250 в Мексике, известна первая соперница

Теннис
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Болеем за Лесю

Цуренко сыграет на турнире WTA250 в Мексике, известна первая соперница

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №120) сыграет на турнире серии WTA250 в Мериде (Мексика). Наша спортсменка начнет соревнования с основной сетки.

В первом круге турнира Леся будет проходить непростое испытание, ведь сыграет против Анны Блинковой (WTA №85), посеянной на соревнованиях под пятым номером. Спортсменка без флага в конце прошлой недели сыграла в финале турнира WTA125 в Тампико (Мексика), где проиграла представительнице Канады Стакушич.

Цуренко и Блинкова встречались между собой в квалификации турнира в румынской Клуж-Напоке в 2022 году, тогда победу одержала соперница нашей теннисистки.

Напомним, что ранее бывший чемпион US Open выразил негодование огромными гонорарами теннисистов.

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Леся Цуренко
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