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Юная украинская теннисистка победила на турнире серии ITF15 в Тунисе
Дебютный финал
Украинская теннисистка Дарья Есипчук (WTA №1075) победила в финальном матче турнира серии ITF15 в Монастире (Тунис). В решающем матче на соревнованиях наша спортсменка одолела представительницу Франции Лайю Патревич (WTA №1076).
Счет встречи 2-0 (6-0; 6-1) в пользу Дарьи. Наша соотечественница проиграла всего один гейм (на своей подаче) и сделала шесть брейков. Поединок длился 1 час 6 минут.
Это был первый финал ITF для Есипчук в карьере в одиночном разряде. Дарья четырежды побеждала на таком уровне в парах. За свое выступление украинка заработала 2352 доллара призовых и 15 очков в рейтинге.
Напомним, что Цуренко
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