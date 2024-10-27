Юная украинская теннисистка победила на турнире серии ITF15 в Тунисе

Украинская теннисистка Дарья Есипчук (WTA №1075) победила в финальном матче турнира серии ITF15 в Монастире (Тунис). В решающем матче на соревнованиях наша спортсменка одолела представительницу Франции Лайю Патревич (WTA №1076).

Счет встречи 2-0 (6-0; 6-1) в пользу Дарьи. Наша соотечественница проиграла всего один гейм (на своей подаче) и сделала шесть брейков. Поединок длился 1 час 6 минут.

Это был первый финал ITF для Есипчук в карьере в одиночном разряде. Дарья четырежды побеждала на таком уровне в парах. За свое выступление украинка заработала 2352 доллара призовых и 15 очков в рейтинге.