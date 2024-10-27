Марченко проиграл на старте квалификации турнира АТР125 в Словакии

Украинский теннисист Илья Марченко проиграл на старте квалификации турнира серии АТР125 в Братиславе (Словакия). В первом и последнем поединке на соревнованиях он уступил представителю Нидердандов Жану Жульену-Ройеру.

Счет встречи 2-1 (5-7; 6-4; 6-1) в пользу голландца. Матч длился 2 часа 3 минуты.

Напомним, что серия поражений у Ильи продолжается с мая, когда он проиграл в финале "челленджера" в Тайбэе. Марченко не может выиграть уже 10 матчей одиночного разряда.