Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марченко проиграл на старте квалификации турнира АТР125 в Словакии
Совсем плохо все пошло
Украинский теннисист Илья Марченко проиграл на старте квалификации турнира серии АТР125 в Братиславе (Словакия). В первом и последнем поединке на соревнованиях он уступил представителю Нидердандов Жану Жульену-Ройеру.
Счет встречи 2-1 (5-7; 6-4; 6-1) в пользу голландца. Матч длился 2 часа 3 минуты.
Напомним, что серия поражений у Ильи продолжается с мая, когда он проиграл в финале "челленджера" в Тайбэе. Марченко не может выиграть уже 10 матчей одиночного разряда.
Ранее юная украинская
Популярное сейчас
- Основной голкипер Реала обратился к Лунину после поражения от Барсы
- "Да, да, но в понедельник я собираюсь получить Золотой мяч". Винисиус ответил Гави во время стычки
- Сергей Ковалец назвал счет матча Динамо – Шахтер
- Костюк встретилась с министром молодежи и спорта Украины и решила перезапустить свой фонд
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue