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Стародубцева проиграла в первом же матче турнира в Цзюцзяне

Теннис
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Стародубцева проиграла в первом же матче турнира в Цзюцзяне

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №92) проиграла в первом и последнем матче на турнире серии WTA250 в Цзюцзяне (Китай). В борьбе за второй круг соревнований наша соотечественница уступила представительнице Нидерландов Аранчи Рус (WTA №83).

Счет встречи 2-1 (6-4; 6-7; 6-3) в пользу соперницы украинки. Матч длился 2 часа 42 минуты.

Это поражение стало для Стародубцевой уже четвертым подряд. В последний раз украинка побеждала на турнире в Ухане, когда в первом круге квалификации одолела немку Лауру Зигемунд (WTA №101).

Напомним, что ранее Марченко проиграл на старте квалификации турнира АТР125 в Словакии.

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Юлия Стародубцева
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