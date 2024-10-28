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Стародубцева проиграла в первом же матче турнира в Цзюцзяне
Ну как же так
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №92) проиграла в первом и последнем матче на турнире серии WTA250 в Цзюцзяне (Китай). В борьбе за второй круг соревнований наша соотечественница уступила представительнице Нидерландов Аранчи Рус (WTA №83).
Счет встречи 2-1 (6-4; 6-7; 6-3) в пользу соперницы украинки. Матч длился 2 часа 42 минуты.
Это поражение стало для Стародубцевой уже четвертым подряд. В последний раз украинка побеждала на турнире в Ухане, когда в первом круге квалификации одолела немку Лауру Зигемунд (WTA №101).
Напомним, что ранее Марченко
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