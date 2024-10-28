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Ястремская показала, как любит расслабляться. Видео
О господи….
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала, как любит проводить свободное от тренировок и других аспектов спортивной жизни время. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Стародубцева
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