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Ястремская показала, как любит расслабляться. Видео

Теннис
Обновлено

О господи….

Ястремская показала, как любит расслабляться. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала, как любит проводить свободное от тренировок и других аспектов спортивной жизни время. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Стародубцева проиграла в первом же матче турнира в Цзюцзяне.

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