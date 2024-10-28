Ястремская показала, как любит расслабляться. Видео

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала, как любит проводить свободное от тренировок и других аспектов спортивной жизни время. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Стародубцева проиграла в первом же матче турнира в Цзюцзяне.