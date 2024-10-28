WTA обновили рейтинг лучших, Костюк и Свитолина удержали позиции

Женская теннисная ассоциация в понедельник, 28 октября, обновила рейтинг лучших теннисисток мира. В ТОП-3 без изменений – первая позиция остается за Ариной Соболенко (9016), второй идет полька Ига Свентек (7970), а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф (5230).

Что касается украинок, то лучшей из наших остается Марта Костюк, которая не ухудшила, но и не улучшила свои позиции – 18 место.

26 Элина Свитолина

33 (+1) Даяна Ястремская

57 (-3) Ангелина Калинина

92 (-3) Юлия Стародубцева