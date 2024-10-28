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WTA обновили рейтинг лучших, Костюк и Свитолина удержали позиции

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WTA обновили рейтинг лучших, Костюк и Свитолина удержали позиции

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация в понедельник, 28 октября, обновила рейтинг лучших теннисисток мира. В ТОП-3 без изменений – первая позиция остается за Ариной Соболенко (9016), второй идет полька Ига Свентек (7970), а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф (5230).

Что касается украинок, то лучшей из наших остается Марта Костюк, которая не ухудшила, но и не улучшила свои позиции – 18 место.

26 Элина Свитолина

33 (+1) Даяна Ястремская

57 (-3) Ангелина Калинина

92 (-3) Юлия Стародубцева

Другие представительницы Украины в сотню не вошли. Напомним, ранее Стародубцева проиграла в первом же матче турнира в Цзюцзяне.

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Элина Свитолина Марта Костюк
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