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WTA обновили рейтинг лучших, Костюк и Свитолина удержали позиции
Традиционное обновление
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация в понедельник, 28 октября, обновила рейтинг лучших теннисисток мира. В ТОП-3 без изменений – первая позиция остается за Ариной Соболенко (9016), второй идет полька Ига Свентек (7970), а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф (5230).
Что касается украинок, то лучшей из наших остается Марта Костюк, которая не ухудшила, но и не улучшила свои позиции – 18 место.
26 Элина Свитолина
33 (+1) Даяна Ястремская
57 (-3) Ангелина Калинина
92 (-3) Юлия Стародубцева
Другие представительницы Украины в сотню не вошли. Напомним, ранее Стародубцева
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