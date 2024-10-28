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Синнер: Я не играю ради денег, это просто дополнительный бонус
Каждому бы такие бонусы
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Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер отреагировал на
"Я не играю ради денег. Всё очень просто. Конечно, это хороший приз и все такое, но знаете, я поехал туда, потому что это была возможность помериться силами с пятью лучшими игроками мира. Это был отличный турнир для меня и я впервые побывал в Эр-Рияде.
И конечно, когда ты уже возвращаешься как победитель, то для меня это означает, что я провел все свои матчи правильно и надеюсь, что это поможет мне стать еще лучше в будущем.
Так что именно это главное. Знаете, деньги, конечно, важны, но не настолько. Я прекрасно жил без этих денег. Знаете, я думаю, что гораздо важнее здоровье, которое у меня есть, моя семья и те прекрасные люди, которые меня окружают. А деньги – это просто дополнительный бонус" – сказал Синнер.
Напомним, ранее WTA
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