Чемпионка US Open-2021 рассказала о сроках своего возвращения на корт

Чемпионка US Open-2021, британка Эмма Радукану рассказала о процессе реабилитации и сроках возвращения на корт. Ее слова цитирует tennis365:

"Я отсутствовала восемь месяцев и перенесла три операции, а реабилитация оказалась не столь проста, как все планировали.

Сначала возвращение в игру должно было быть только через четыре месяца, а в результате получилось вдвое дольше, потому что я вернулась слишком быстро, а потом нанесла больший урон. Так что я думаю, что я также извлекла урок терпения и попыток спешить события.

Что касается возврата, нужно время, чтобы войти в ритм игры. Матч тоже отличается от тренировки и вносит непредсказуемость, поэтому я думаю, что сейчас я просто больше забочусь о своем здоровье, чем о результатах" – сказала теннисистка.