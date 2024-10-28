  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Чемпионка US Open-2021 рассказала о сроках своего возвращения на корт
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионка US Open-2021 рассказала о сроках своего возвращения на корт

Теннис
Обновлено

Надо заботиться о здоровье

Чемпионка US Open-2021 рассказала о сроках своего возвращения на корт

Twitter

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open-2021, британка Эмма Радукану рассказала о процессе реабилитации и сроках возвращения на корт. Ее слова цитирует tennis365:

"Я отсутствовала восемь месяцев и перенесла три операции, а реабилитация оказалась не столь проста, как все планировали.

Сначала возвращение в игру должно было быть только через четыре месяца, а в результате получилось вдвое дольше, потому что я вернулась слишком быстро, а потом нанесла больший урон. Так что я думаю, что я также извлекла урок терпения и попыток спешить события.

Что касается возврата, нужно время, чтобы войти в ритм игры. Матч тоже отличается от тренировки и вносит непредсказуемость, поэтому я думаю, что сейчас я просто больше забочусь о своем здоровье, чем о результатах" – сказала теннисистка.

Напомним, что ранее Синнер рассказал о важности денег в его жизни.

По теме
yellow-arrow
Ига Швёнтек показала фото с Эр-Рияда
yellow-arrow
Этот день в истории: Ровно шесть лет назад Свитолина одержала свою величайшую победу в карьере. Видео
yellow-arrow
Синнер: Я не играю ради денег, это просто дополнительный бонус
Эмма Радукану
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости