Этот день в истории: Ровно шесть лет назад Свитолина одержала свою величайшую победу в карьере. Видео

28 октября 2018 года украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир, ставший ее самой большой победой в профессиональной карьере.

В финале наша спортсменка одолела американку Слоан Стивенс (3-6; 6-2; 6-2), а на пути к решающему матчу обыграла Петру Квитову, Каролину Плишкову, Каролин Возняцки и Кики Бертенс. Свитолина стала первой и пока последней теннисисткой из Украины, которой удалось покорить такое достижение.