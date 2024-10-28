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Этот день в истории: Ровно шесть лет назад Свитолина одержала свою величайшую победу в карьере. Видео
Это был незабываемый день
28 октября 2018 года украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир, ставший ее самой большой победой в профессиональной карьере.
В финале наша спортсменка одолела американку Слоан Стивенс (3-6; 6-2; 6-2), а на пути к решающему матчу обыграла Петру Квитову, Каролину Плишкову, Каролин Возняцки и Кики Бертенс. Свитолина стала первой и пока последней теннисисткой из Украины, которой удалось покорить такое достижение.
Обзор финального матча Свитолина-Стивенс:
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