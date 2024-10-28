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Ига Швёнтек показала фото с Эр-Рияда
Теннисистка готовится к Итоговому турниру WTA
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек показала, как проходит её подготовка к Итоговому чемпионату WTA — 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Привет, Эр-Рияд", — подписала публикацию теннисистка.
На Итоговом чемпионате WTA — 2024, помимо Швёнтек сыграют Кори Гауфф (США), Жасмин Паолини (Италия), Елена Рыбакина (Казахстан), Джессика Пегула (США), Чжэн Циньвэнь (Китай), Барбора Крейчикова (Чехия) и Арина Соболенко(-).
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