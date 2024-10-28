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Чемпионка US Open-2017: Многие игроки приезжают на турниры, чтобы не платить штраф или не сниматься

Теннис

Сама теннисистка никогда не заставляла себя играть из-за сохранения рейтинга

Чемпионка US Open-2017: Многие игроки приезжают на турниры, чтобы не платить штраф или не сниматься

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open — 2017, бывшая третья ракетка мира американская теннисистка Слоан Стивенс высказала мнение, что многие игроки вынужденно принимают участие на турнирах, даже если находятся в плохом психологическом состоянии.

"Я никогда не заставляла себя играть по три недели просто потому, что мне нужно держать рейтинг. Мне кажется, многие игроки так делают. Приезжают, чтобы не платить штраф, или больше не хотят сниматься. Физически присутствуют на турнире, но морально – нет.

Чувствую, что одна из проблем с обоими турами, ATP и WTA, заключается в том, что нас заставляют играть, даже если мы, вероятно, не в лучшем психологическом или физическом состоянии. Вы можете быть травмированы и приезжаете, потому что так положено. Думаю, что это тормозит людей больше всего. Отсутствие свободы или независимости принять решение", — сказала Стивенс в эфире подкаста Tennis Insider Club.

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