Карлос Алькарас: Кажется, что Золотой мяч выиграет Родри

Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" Карлос Алькарас высказался о ситуации с вручением "Золотого мяча".

Главным претендентом на получение награды был бразилец Винисиус Жуниор из мадридского "Реала", однако сегодня стало известно, что соотечественник Алькараса, футболист клуба "Манчестер Сити" Родри вышел в лидеры голосования за "Золотой мяч".

"Казалось, что Винисиус выиграет, а теперь кажется, что победителем будет Родри. Они два великих спортсмена и заслужили это за невероятный год, который провели. Я хорошо лажу с ними обоими, и, кто бы ни выиграл, я очень рад", — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.