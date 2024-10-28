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Карлос Алькарас: Кажется, что Золотой мяч выиграет Родри
Изначально испанец был уверен, что награду получит игрок Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" Карлос Алькарас высказался о ситуации с вручением "Золотого мяча".
Главным претендентом на получение награды был бразилец Винисиус Жуниор из мадридского "Реала", однако сегодня стало известно, что соотечественник Алькараса, футболист клуба "Манчестер Сити" Родри вышел в лидеры голосования за "Золотой мяч".
"Казалось, что Винисиус выиграет, а теперь кажется, что победителем будет Родри. Они два великих спортсмена и заслужили это за невероятный год, который провели. Я хорошо лажу с ними обоими, и, кто бы ни выиграл, я очень рад", — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.
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