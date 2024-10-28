Карлос Алькарас: В Саудовской Аравии был самый большой призовой фонд в истории и это было хорошей мотивацией

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что крупные призовые на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии стали для него мотивацией сыграть на соревнованиях.

"Если я скажу, что поехал туда просто ради развлечения или поиграть и забыть о деньгах, я совру. Очевидно, что каждый человек тоже работает ради этого. Такова жизнь.

Знаете, я люблю играть в теннис, бо́льшую часть времени не думаю о деньгах. Я играю ради любви или ради развлечения. Но надо быть реалистами. Вы хотите заработать деньги. В Саудовской Аравии самый большой призовой фонд за всю историю тенниса, так что это была хорошая мотивация, по крайней мере для меня", — сказал Алькарас на пресс-конференции.