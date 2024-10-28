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Стефанос Циципас одержал 100-ю победу на турнирах серии Мастерс
Грек добыл волевую победу
Getty Images/Global Images Ukraine
11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас установил значимое достижение в своей карьере. 28 октября, он одержал победу в матче первого круга на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция) над испанцем Роберто Карбальес-Баэной.
Париж. Первый круг
Стефанос Циципас — Роберто Карбальес-Баэна 4:6, 6:3, 6:3
Эта победа стала 100-й для 26-летнего грека на турнирах серии "Мастерс". За свою карьеру Циципас выиграл три титула на соревнованиях уровня ATP-1000.
Примечательно, что все его трофеи пришлись на один турнир — грунтовый "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), там он побеждал в 2021, 2022 и 2024 годах.
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