  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стефанос Циципас одержал 100-ю победу на турнирах серии Мастерс
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефанос Циципас одержал 100-ю победу на турнирах серии Мастерс

Теннис

Грек добыл волевую победу

Стефанос Циципас одержал 100-ю победу на турнирах серии Мастерс

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас установил значимое достижение в своей карьере. 28 октября, он одержал победу в матче первого круга на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция) над испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

Париж. Первый круг

Стефанос Циципас — Роберто Карбальес-Баэна 4:6, 6:3, 6:3

Эта победа стала 100-й для 26-летнего грека на турнирах серии "Мастерс". За свою карьеру Циципас выиграл три титула на соревнованиях уровня ATP-1000.

Примечательно, что все его трофеи пришлись на один турнир — грунтовый "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), там он побеждал в 2021, 2022 и 2024 годах.

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас: В Саудовской Аравии был самый большой призовой фонд в истории и это было хорошей мотивацией
yellow-arrow
Карлос Алькарас: Кажется, что Золотой мяч выиграет Родри
yellow-arrow
Чемпионка US Open-2017: Многие игроки приезжают на турниры, чтобы не платить штраф или не сниматься
Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости