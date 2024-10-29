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Халеп: Я хочу работать усерднее, потому что мне нужно сильное тело
Чемпионский характер
Getty Images/Global Images Ukraine
Румынская теннисистка, экс-первая ракетка мира Симона Халеп, прокомментировала поражение в первом круге турнира серии WTA250 в Гонконге (Китай).
"Сегодня я играла неплохо, но соперница была очень хорошая и чувствовала уверенность в себе. Я бы сказала, что недовольна тем, как сыграла, но это было гораздо лучше, чем в предыдущих матчах, поэтому я просто принимаю положительные моменты. Конечно, тело устало, но это нормально, ведь у меня был такой долгий перерыв. По сравнению с прошлым матчем игра стала лучше, поэтому я воспринимаю это как позитив.
Все будет зависеть от "wild card", но сейчас я только хочу работать усерднее, потому что мне нужно сильное тело, чтобы выступать на высоком уровне" – сказала Симона.
Напомним, что ранее Циципас
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