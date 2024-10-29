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Первая ракетка мира не сыграет на мастерсе в Париже

Теннис
Обновлено

Большая потеря для турнира

Первая ракетка мира не сыграет на мастерсе в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер заявил, что не сыграет на турнире серии АТР1000 в Париже (Франция) из-за проблем со здоровьем.

"Я приехал в Париж заранее, чтобы хорошо подготовиться к турниру, но потом почувствовал недомогание. Сейчас у меня вирус, который пройдет в ближайшие 2-3 дня. В физическом плане я не готов к соревнованиям. Я очень жалею об этом" – сказал Синнер.

Вместо Янника на турнире выступит "лаки-лузер" Артур Казо. Напомним, что ранее Циципас одержал 100-ю победу на турнирах серии "мастерс".

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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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