Первая ракетка мира не сыграет на мастерсе в Париже

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер заявил, что не сыграет на турнире серии АТР1000 в Париже (Франция) из-за проблем со здоровьем.

"Я приехал в Париж заранее, чтобы хорошо подготовиться к турниру, но потом почувствовал недомогание. Сейчас у меня вирус, который пройдет в ближайшие 2-3 дня. В физическом плане я не готов к соревнованиям. Я очень жалею об этом" – сказал Синнер.