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Дуэт украинских сестер вышел в четвертьфинал парного турнира в Гонконге
Новые звезды парного тенниса
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Надежда и Марина Колб вышли в четвертьфинал турнира серии WTA250 в Гонконге (Китай). В своем первом поединке на уровне WTA наши спортсменки в тяжелом противостоянии обыграли японок Аой Ито/Кёка Окамура.
Счет встречи 2-1 (6-2; 2-6; 10-6) в пользу украинок, в активе которых 1 подача на вылет, 3 из 3 использованных брейков и отсутствие двойных ошибок.
Сестры Колб стали третьей парой сестер из Украины, сыгравших на уровне WTA (после дуэтов Киченок и Бондаренко). В следующем поединке Надежда и Марина встретятся с третьими сеяными, норвежско-японским дуэтом Эйкери/Ниномия.
Напомним, что первая ракетка мира
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