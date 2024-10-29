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Единственная украинская теннисистка, которая выступит на Итоговом турнире-2024, уже прибыла в Эр-Рияд. Фото

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Желаем удачи

Единственная украинская теннисистка, которая выступит на Итоговом турнире-2024, уже прибыла в Эр-Рияд. Фото

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит на Итоговом турнире-2024 в Эр-Рияде. Наша спортсменка в дуэте с латышкой Еленой Остапенко попытаются завоевать один из самых престижных титулов в женском парном теннисе. Люда уже прибыла в Саудовскую Аравию и ведет непосредственную подготовку к старту соревнований, которые продлятся со 2 по 9 ноября.

Единственная украинская теннисистка, которая выступит на Итоговом турнире-2024, уже прибыла в Эр-Рияд. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее дуэт украинских сестер вышел в четвертьфинал парного турнира в Гонконге.

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