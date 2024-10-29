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Названа причина снятия первой ракетки мира с Мастерса в Париже
Теннисист пропустит один из важнейших турниров
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с хардового турнира категории "Мастерс" в Париже из-за кишечного вируса.
"Янник Синнер страдает кишечным вирусом, которым он заразился до приезда в Париж. Он вынужден отказаться, несмотря на своё желание участвовать в турнире", — говорится в сообщении пресс-службы турнира в официальном аккаунте в соцсетях.
Во втором круге соревнований в столице Франции Синнер должен был встретиться с победителем встречи между 19-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном и хозяином корта Корентеном Муте (90-й в рейтинге ATP).
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