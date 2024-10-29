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Определился пятый участник Итогового турнира АТР
Осталось не так уж и много мест
Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. Он стал пятым участником соревнований.
Ранее на турнир отобрались итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев и теннисист без флага Даниил Медведев.
В 2024 году Тейлор Фриц впервые в карьере вышел в финал турнира серии "Большого шлема" — на US Open. На Итоговом турнире он сыграет во второй раз в карьере.
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