  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Янник Синнер рассказал, когда сможет вернуться на корт
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Янник Синнер рассказал, когда сможет вернуться на корт

Теннис

Теннисист снялся с Мастерса в Париже

Янник Синнер рассказал, когда сможет вернуться на корт

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к болельщикам после снятия с турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция).

"Мы приехали в Париж очень рано, чтобы подготовиться наилучшим образом. После первой тренировки я почувствовал себя нехорошо. В воскресенье я разговаривал с врачом, обнаружили вирус, которому требуется три-четыре дня на восстановление.

Читайте такжеБрат Фьюри: Если Тайсон будет все делать так, как и в первом бое, то он получится максимально конкурентным

Сегодня я чувствую себя немного лучше, но тело не готово к соревнованиям, и я всё ещё чувствую себя очень, очень слабо. Нет смысла выходить на корт и пытаться бороться на этом турнире. Я очень разочарован, потому что на этом турнире я хотел понять, на каком уровне нахожусь. Это была одна из моих главных целей на эту неделю. Но, к сожалению, я не могу этого сделать", — приводит слова Синнера сайт ATP.

По теме
yellow-arrow
Определился пятый участник Итогового турнира АТР
yellow-arrow
Названа причина снятия первой ракетки мира с Мастерса в Париже
yellow-arrow
Единственная украинская теннисистка, которая выступит на Итоговом турнире-2024, уже прибыла в Эр-Рияд. Фото
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости