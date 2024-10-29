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Янник Синнер рассказал, когда сможет вернуться на корт
Теннисист снялся с Мастерса в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к болельщикам после снятия с турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция).
"Мы приехали в Париж очень рано, чтобы подготовиться наилучшим образом. После первой тренировки я почувствовал себя нехорошо. В воскресенье я разговаривал с врачом, обнаружили вирус, которому требуется три-четыре дня на восстановление.
Сегодня я чувствую себя немного лучше, но тело не готово к соревнованиям, и я всё ещё чувствую себя очень, очень слабо. Нет смысла выходить на корт и пытаться бороться на этом турнире. Я очень разочарован, потому что на этом турнире я хотел понять, на каком уровне нахожусь. Это была одна из моих главных целей на эту неделю. Но, к сожалению, я не могу этого сделать", — приводит слова Синнера сайт ATP.
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