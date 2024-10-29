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Определилась гонка, которая может стать последнем для Серхио Переса
Пилот покинет Ред Булл
Фото: Getty Images
21-й этап Формулы-1 в Бразилии может стать последним для 34-летнего мексиканского гонщика "Ред Булл" Серхио Переса, пишет издание GPblog.
"Перес, возможно, проведёт свой последний Гран-при за рулём "Ред Булл" в Бразилии в ближайшие выходные. Сообщается, что австрийская команда внимательно рассматривает это радикальное решение после череды разочаровывающих результатов мексиканского пилота. После гонки в Бразилии до Гран-при Лас-Вегаса будет трёхнедельный перерыв, что даёт "Ред Булл" достаточно времени, чтобы назначить замену Пересу", — говорится в статье издания.
Напомним, в Мексике Перес не вышел из первого сегмента квалификации, а по итогам основной гонки оказался на 17-м месте.
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