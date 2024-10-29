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Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA

Теннис

Он стартует 2 ноября

Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялась жеребьёвка группового этапа Итогового турнира WTA, который пройдёт с 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фиолетовая группа:

Жасмин Паолини (Италия, 4);

Елена Рыбакина (Казахстан, 6);

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7).

Арина Соболенко (-);

Оранжевая группа:

Ига Швёнтек (Польша, 2);

Кори Гауфф (США, 3);

Джессика Пегула (США, 6);

Барбора Крейчикова (Чехия, 8).

Первой запасной на турнире является американка Эмма Наварро.

Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу с разгромным счётом 6:1, 6:0.

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