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Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA
Он стартует 2 ноября
Состоялась жеребьёвка группового этапа Итогового турнира WTA, который пройдёт с 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Фиолетовая группа:
Жасмин Паолини (Италия, 4);
Елена Рыбакина (Казахстан, 6);
Чжэн Циньвэнь (Китай, 7).
Арина Соболенко (-);
Оранжевая группа:
Ига Швёнтек (Польша, 2);
Кори Гауфф (США, 3);
Джессика Пегула (США, 6);
Барбора Крейчикова (Чехия, 8).
Первой запасной на турнире является американка Эмма Наварро.
Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу с разгромным счётом 6:1, 6:0.
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