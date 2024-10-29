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Легенда французского тенниса провел последний матч на Мастерсе в родной стране

Теннис
Обновлено

На старте соревнований он потерпел поражение

Легенда французского тенниса провел последний матч на Мастерсе в родной стране

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске провёл последний матч в карьере на домашнем турнире серии "Мастерс" в Париже.

В первом круге соревнований он проиграл бельгийцу Зизу Бергсу (65-й номер рейтинга).

Париж. Первый круг

Зизу Бергс — Ришар Гаске 3:6, 4:6

Гаске в 17-й раз сыграл на этом турнире. Ровно столько же раз участие в нём принимал и 24-кратный обладатель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович.

В октябре 2024 года Ришар Гаске сообщил, что завершит карьеру на "Ролан Гаррос" — 2025.

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