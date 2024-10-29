Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда французского тенниса провел последний матч на Мастерсе в родной стране
На старте соревнований он потерпел поражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске провёл последний матч в карьере на домашнем турнире серии "Мастерс" в Париже.
В первом круге соревнований он проиграл бельгийцу Зизу Бергсу (65-й номер рейтинга).
Париж. Первый круг
Зизу Бергс — Ришар Гаске 3:6, 4:6
Гаске в 17-й раз сыграл на этом турнире. Ровно столько же раз участие в нём принимал и 24-кратный обладатель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович.
В октябре 2024 года Ришар Гаске сообщил, что завершит карьеру на "Ролан Гаррос" — 2025.
Популярное сейчас
- Золотой мяч-2024. Стало известно, как голосовал представитель Украины
- Магучих в Днепре посетила концерт известной украинской певицы. Фото
- Винисиус Жуниор отреагировал на результаты Золотого мяча-2024
- Постепенно приучает: Свитолина привела дочь в теннисный корт. Фото
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium