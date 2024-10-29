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Алекс де Минор продолжает борьбу за место в Итоговом турнире АТР

Теннис

Он с победы стартовал на Мастерсе в Париже

Алекс де Минор продолжает борьбу за место в Итоговом турнире АТР

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл аргентинца Мариано Навоне (45-й номер рейтинга).

Париж. Первый круг

Алекс де Минор — Мариано Навоне 7:5, 6:1

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время де Минор выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Навоне четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Во втором круге "Мастерса" в Париже Алекс де Минор сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем. Австралиец продолжает вести борьбу за попадание на Итоговый турнир ATP, на данный момент он занимает девятую строчку.

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