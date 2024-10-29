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Карлос Алькарас одержал уверенную победу во втором круге Мастерса в Париже

Теннис

Испанец продолжает борьбу за титул

Карлос Алькарас одержал уверенную победу во втором круге Мастерса в Париже

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция).

В матче второго раунда он обыграл чилийца Николаса Харри (37-й номер рейтинга) 7:5, 6:1.

Париж. Второй круг

Карлос Алькарас — Николас Харри 7:5, 6:1

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Алькарас выполнил девять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Харри шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в четвертьфинал Мастерса в Париже Карлос Алькарас поспорит с победителем матча между французом Уго Умбером и американцем Маркосом Гироном.

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