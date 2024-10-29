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Карлос Алькарас одержал уверенную победу во втором круге Мастерса в Париже
Испанец продолжает борьбу за титул
Фото: Getty Images
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция).
В матче второго раунда он обыграл чилийца Николаса Харри (37-й номер рейтинга) 7:5, 6:1.
Париж. Второй круг
Карлос Алькарас — Николас Харри 7:5, 6:1
Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Алькарас выполнил девять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Харри шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.
За выход в четвертьфинал Мастерса в Париже Карлос Алькарас поспорит с победителем матча между французом Уго Умбером и американцем Маркосом Гироном.
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