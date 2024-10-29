Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефанос Циципас вслед за Алькарасом вышел в третий круг турнира в Париже
Грек одержал победу в двухсетовом матче
Getty Images/Global Images Ukraine
11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция).
В матче второго круга он обыграл 22-ю ракетку мира чилийца Алехандро Табило.
Париж. Второй круг
Стефанос Циципас — Алехандро Табило 6:3, 6:4
Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Циципас выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Табило три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в четвертьфинал "Мастерса в Париже Стефанос Циципас поборется с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.
Популярное сейчас
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Рух - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Золотой мяч-2024. Стало известно, как голосовал представитель Украины
- Чемпионка US Open-2017: Многие игроки приезжают на турниры, чтобы не платить штраф или не сниматься
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium