Стефанос Циципас вслед за Алькарасом вышел в третий круг турнира в Париже

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция).

В матче второго круга он обыграл 22-ю ракетку мира чилийца Алехандро Табило.

Париж. Второй круг

Стефанос Циципас — Алехандро Табило 6:3, 6:4

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Циципас выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Табило три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в четвертьфинал "Мастерса в Париже Стефанос Циципас поборется с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.