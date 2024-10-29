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Карлос Алькарас назвал главную цель до конца сезона
Испанец не собирается сбавлять обороты
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выразил намерение выиграть все соревнования до конца сезона-2024.
Сегодня, 29 октября, он вышел в третий круг турнира серии Мастерсв Париже (Франция), обыграв чилийца Николаса Харри.
— Какова ваша цель на конец сезона?
— Выиграть каждый турнир, в котором принимаю участие. Думаю, что играю отлично. Очень горжусь собой за весь год. До конца сезона осталось всего несколько турниров. Я очень хочу победить здесь. Буду двигаться неделя за неделей и день за днём. Надеюсь на хороший результат, — сказал Алькарас на корте после матча.
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