Карлос Алькарас назвал главную цель до конца сезона

Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выразил намерение выиграть все соревнования до конца сезона-2024.

Сегодня, 29 октября, он вышел в третий круг турнира серии Мастерсв Париже (Франция), обыграв чилийца Николаса Харри.

— Какова ваша цель на конец сезона?

— Выиграть каждый турнир, в котором принимаю участие. Думаю, что играю отлично. Очень горжусь собой за весь год. До конца сезона осталось всего несколько турниров. Я очень хочу победить здесь. Буду двигаться неделя за неделей и день за днём. Надеюсь на хороший результат, — сказал Алькарас на корте после матча.