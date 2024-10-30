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Завацкая проиграла на старте турнира в Санта-Крус

Теннис

Без особой борьбы

Завацкая проиграла на старте турнира в Санта-Крус

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая проиграла в первом матче турнира серии WTA125 в Санта-Крус (Боливия). В стартовом поединке наша спортсменка уступила Дарье Лодковой (попавшей в основную сетку через квалификацию).

Счет встречи 0-2 (6-7; 1-6) в пользу соперницы украинки. Матч длился 2 часа 3 минуты.

Для Катарины это был первый поединок с конца сентября (тогда Завацкая не смогла доиграть матч 1/4 финала турнира ITF в Болгарии). В Санта-Крус Завацкая выступит еще и в парном разряде в дуэте с Селеной Яничевич из Франции.

Напомним, ранее Янник Синнер рассказал, когда сможет вернуться на корт.

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Катарина Завацкая
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