Завацкая проиграла на старте турнира в Санта-Крус

Украинская теннисистка Катарина Завацкая проиграла в первом матче турнира серии WTA125 в Санта-Крус (Боливия). В стартовом поединке наша спортсменка уступила Дарье Лодковой (попавшей в основную сетку через квалификацию).

Счет встречи 0-2 (6-7; 1-6) в пользу соперницы украинки. Матч длился 2 часа 3 минуты.

Для Катарины это был первый поединок с конца сентября (тогда Завацкая не смогла доиграть матч 1/4 финала турнира ITF в Болгарии). В Санта-Крус Завацкая выступит еще и в парном разряде в дуэте с Селеной Яничевич из Франции.