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Завацкая проиграла на старте турнира в Санта-Крус
Без особой борьбы
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Катарина Завацкая проиграла в первом матче турнира серии WTA125 в Санта-Крус (Боливия). В стартовом поединке наша спортсменка уступила Дарье Лодковой (попавшей в основную сетку через квалификацию).
Счет встречи 0-2 (6-7; 1-6) в пользу соперницы украинки. Матч длился 2 часа 3 минуты.
Для Катарины это был первый поединок с конца сентября (тогда Завацкая не смогла доиграть матч 1/4 финала турнира ITF в Болгарии). В Санта-Крус Завацкая выступит еще и в парном разряде в дуэте с Селеной Яничевич из Франции.
Напомним, ранее Янник Синнер
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