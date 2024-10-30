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Костюк посетила выставку в Украинском доме. Фото

Теннис
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Культурное развитие

Костюк посетила выставку в Украинском доме. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка посетила Украинский дом в Киеве и просмотрела выставку картин.

"Каждый раз, когда бываю в Киеве, я всегда стараюсь ловить культурные мероприятия, а недавно была на выставке "Kola Silvashi". Это событие отмечает один из важнейших художников Украины конца XX – начала 21 века.

Выставка оживляет творческий дух Silvashi, демонстрируя его уникальный стиль и влияние на современное украинское искусство.

Я считаю исследование нашего национального искусства и культуры вдохновляющим и важным. Надеюсь, что в будущем мы увидим еще больше таких событий" – написала Марта.

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