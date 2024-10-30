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Алекс де Минор продолжает борьбу за титултурнира в Париж
Теннисист сохранил шансы сыграть на Итоговом турнире-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во третий круг турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция). Во втором раунде он обыграл сербского теннисиста Миомира .
Париж. Второй круг
Алекс де Минор — Миомир Кецманович 6:4, 7:6
Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время де Минор выполнил шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Кецмановича один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
В третьем круге "Мастерса" в Париже Алекс де Минор сыграет с победителем пары Дрейпер — Фриц.
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