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Алекс де Минор продолжает борьбу за титултурнира в Париж

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Теннисист сохранил шансы сыграть на Итоговом турнире-2024

Алекс де Минор продолжает борьбу за титултурнира в Париж

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во третий круг турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция). Во втором раунде он обыграл сербского теннисиста Миомира .

Париж. Второй круг

Алекс де Минор — Миомир Кецманович 6:4, 7:6

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время де Минор выполнил шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Кецмановича один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В третьем круге "Мастерса" в Париже Алекс де Минор сыграет с победителем пары Дрейпер — Фриц.

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