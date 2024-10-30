Алекс де Минор продолжает борьбу за титултурнира в Париж

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во третий круг турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция). Во втором раунде он обыграл сербского теннисиста Миомира .

Париж. Второй круг

Алекс де Минор — Миомир Кецманович 6:4, 7:6

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время де Минор выполнил шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Кецмановича один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В третьем круге "Мастерса" в Париже Алекс де Минор сыграет с победителем пары Дрейпер — Фриц.