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Алькарас: Цель до конца сезона – побеждать в каждом турнире

Теннис

Очень сильные слова

Алькарас: Цель до конца сезона – побеждать в каждом турнире

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал об ожиданиях от турнира в Париже и о целях на конец сезона. Его слова цитирует tennis365:

"Прошло два года с тех пор, как я не побеждал здесь, на турнире Париж-Берси, потому каждый раз, когда я продолжаю участвовать в этом турнире, для меня это подарок.

Цель к концу сезона? Побеждать в каждом турнире, в котором я участвую. Я думаю, что играю отлично. Я действительно горжусь собой весь год.

Осталось всего несколько турниров к концу сезона. Я очень хочу победить здесь. Я буду идти неделю за неделей и изо дня в день. Надеюсь на отличный результат" – сказал Алькарас.

Напомним, ранее Костюк посетила выставку в Украинском доме.

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