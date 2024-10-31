Алькарас: Цель до конца сезона – побеждать в каждом турнире

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал об ожиданиях от турнира в Париже и о целях на конец сезона. Его слова цитирует tennis365:

"Прошло два года с тех пор, как я не побеждал здесь, на турнире Париж-Берси, потому каждый раз, когда я продолжаю участвовать в этом турнире, для меня это подарок.

Цель к концу сезона? Побеждать в каждом турнире, в котором я участвую. Я думаю, что играю отлично. Я действительно горжусь собой весь год.

Осталось всего несколько турниров к концу сезона. Я очень хочу победить здесь. Я буду идти неделю за неделей и изо дня в день. Надеюсь на отличный результат" – сказал Алькарас.