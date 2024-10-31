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Сестры Колб уступили во втором круге турнира в Гонконге
Начало всегда тяжелое
Getty Images/Global Images Ukraine
Пара украинских теннисисток Марина и Надежда Колб проиграли в матче второго круга турнира серии WTA250 в Гонконге (Китай). В своем втором поединке на уровне "тура" наши спортсменки уступили норвежско-японскому дуэту Эйкери/Ниномия.
Счет встречи 2-0 (7-6; 6-2) в пользу соперниц сестер Колб. Матч длился 1 час 27 минут, в активе наших девушек 5 из 9 использованных брейков и 5 двойных ошибок.
Для Надежды и Марины это было дебютное выступление на соревнованиях уровня "тура".
Напомним, ранее Алькарас
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