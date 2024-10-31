Сестры Колб уступили во втором круге турнира в Гонконге

Пара украинских теннисисток Марина и Надежда Колб проиграли в матче второго круга турнира серии WTA250 в Гонконге (Китай). В своем втором поединке на уровне "тура" наши спортсменки уступили норвежско-японскому дуэту Эйкери/Ниномия.

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-2) в пользу соперниц сестер Колб. Матч длился 1 час 27 минут, в активе наших девушек 5 из 9 использованных брейков и 5 двойных ошибок.

Для Надежды и Марины это было дебютное выступление на соревнованиях уровня "тура".