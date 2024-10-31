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Свитолина встретилась с премьер-министром Канады. Фото

Теннис
Обновлено

Международная активность

Свитолина встретилась с премьер-министром Канады. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится в Канаде и уже успела провести встречу с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо. Соответсвующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина встретилась с премьер-министром Канады. Фото - изображение 1

Отметим, что Свитолина принимает участие в Министерской конференции на тему человеческого измерения, посвященной реализации четвертого пункта Формулы мира Президента Украины "Освобождение пленных и депортированных лиц".

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Элина Свитолина
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