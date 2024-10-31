Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина встретилась с премьер-министром Канады. Фото
Международная активность
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится в Канаде и уже успела провести встречу с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо. Соответсвующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Отметим, что Свитолина принимает участие в Министерской конференции на тему человеческого измерения, посвященной реализации четвертого пункта Формулы мира Президента Украины "Освобождение пленных и депортированных лиц".
Популярное сейчас
- Удаление игрока Зари в кубковом матче против Шахтера. В матче Шахтера против Динамо за такой же фол игрок дончан получил лишь желтую
- Лунин может перебраться в чемпионат, где играет голкипер сборной Украины
- Воспитанник Динамо может вернуться в клуб Первой лиги
- Карлос Алькарас: В Саудовской Аравии был самый большой призовой фонд в истории и это было хорошей мотивацией
- Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО