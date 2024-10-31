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Циципас и Бадоса впервые рассказали о начале своих романтических отношений

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Любовная история

Циципас и Бадоса впервые рассказали о начале своих романтических отношений

Ken Mckinnon / X.

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, когда и при каких условиях решил начать романтические отношения с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

"Смешно, но мы с Паулой никогда не встречались на турнирах. На самом деле мы виделись всего два или три раза, прежде чем у меня появилась возможность подойти к ней, чтобы поздороваться и представиться.

Я впервые заметил Паулу, когда увидел ее на Australian Open 2020, когда она играла на центральном корте. Это была любовь с первого взгляда, и с того дня я был очарован. Я помню, как подумал, что однажды мы будем вместе" – сказал Стефанос.

Бадоса также вспомнила о начале их романа и рассказала о своих чувствах.

"Я встретила Стефа сразу после травмы. Это был один из самых трудных сезонов для меня, потому что я никогда не проводила так много месяцев без игры в теннис.

И он принес мне счастье, поддержку и свежий воздух, в которых я так нуждалась в то время. Я была очень счастлива иметь свет в своей жизни в такое темное время" – сказала Паула.

Напомним, что ранее Свитолина встретилась с премьер-министром Канады. Фото

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