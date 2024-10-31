Шестая ракетка мира снялась с финала Кубка Билли Джин Кинг

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула пропустит плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, который пройдёт с 13 по 20 ноября в Малаге. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Место Пегулы в команде займёт 65-я ракетка мира Эшлин Крюгер. 14 ноября представительницы США сыграют с теннисистками из Словакии.

Джессика Пегула принимает участие в Итоговом чемпионате WTA — 2024, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).