Академию Надаля на Мальорке затопило из-за проливных дождей

Академию 22-кратного чемпиона турниров серии "Большого шлема" экс-первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля затопило из-за проливных дождей в Испании.

"Большое спасибо за сердечные послания после наводнения. Мы в порядке и работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни", — заявили в пресс-службе академии.

Muchas gracias a todos por vuestros mensajes de cariño tras la enorme ????️.



Lo importante es que todos estamos bien y trabajando para recuperar lo antes posible la vida normal en la academia ¡Gracias a @BombersdeMca y a los equipazos de mantenimiento por vuestro esfuerzo! ???????????????? pic.twitter.com/Vcaziw5p6w — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) October 28, 2024

Ранее Рафаэль Надаль выразил поддержку всем пострадавшим от разрушительных наводнений в стране.