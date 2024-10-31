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Академию Надаля на Мальорке затопило из-за проливных дождей

Теннис
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Испанец показал фото

Академию Надаля на Мальорке затопило из-за проливных дождей

Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Академию 22-кратного чемпиона турниров серии "Большого шлема" экс-первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля затопило из-за проливных дождей в Испании.

"Большое спасибо за сердечные послания после наводнения. Мы в порядке и работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни", — заявили в пресс-службе академии.

Ранее Рафаэль Надаль выразил поддержку всем пострадавшим от разрушительных наводнений в стране.

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