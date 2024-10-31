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Академию Надаля на Мальорке затопило из-за проливных дождей
Испанец показал фото
Getty Images
Академию 22-кратного чемпиона турниров серии "Большого шлема" экс-первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля затопило из-за проливных дождей в Испании.
"Большое спасибо за сердечные послания после наводнения. Мы в порядке и работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни", — заявили в пресс-службе академии.
Muchas gracias a todos por vuestros mensajes de cariño tras la enorme ????️.— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) October 28, 2024
Lo importante es que todos estamos bien y trabajando para recuperar lo antes posible la vida normal en la academia ¡Gracias a @BombersdeMca y a los equipazos de mantenimiento por vuestro esfuerzo! ???????????????? pic.twitter.com/Vcaziw5p6w
Ранее Рафаэль Надаль выразил поддержку всем пострадавшим от разрушительных наводнений в стране.
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