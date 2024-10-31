Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал Мастерса в Париже

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема" 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция).

Париж. Третий круг

Стефанос Циципас — Франсиско Серундоло 6:7 (1:7), 6:4, 6:2

В матче третьего круга Циципас обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (29-я ракетка мира).

Встреча Циципаса с Серундоло продлилась 2 часа и 23 минуты. В её рамках Стефанос девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Франсиско три эйса, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал престижного турнира в Париже Циципас сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Артюр Фис (Франция).