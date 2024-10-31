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Циципас вышел на первое место по количеству четвертьфиналов на Мастерсах за последние 4 года
Греческий теннисист продолжает борьбу за титул
Фото: Tennishead
Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в свой 19-й четвертьфинал на турнирах серии "Мастерс" с начала сезона-2020.
Это произошло на "Мастерсе" в Париже (Франция). В матче третьего круга Циципас со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:2 обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (29-я ракетка мира).
Циципас – единоличный лидер ATP-тура по количеству четвертьфиналов на таком уровне, если считать с начала 2020 года.
Стефанос Циципас (Греция) – 19.
Даниил Медведев (-) – 17.
Александр Зверев (Германия) – 16.
Янник Синнер (Италия) – 15.
Карлос Алькарас (Испания) – 14.
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