Циципас вышел на первое место по количеству четвертьфиналов на Мастерсах за последние 4 года

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в свой 19-й четвертьфинал на турнирах серии "Мастерс" с начала сезона-2020.

Это произошло на "Мастерсе" в Париже (Франция). В матче третьего круга Циципас со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:2 обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (29-я ракетка мира).

Циципас – единоличный лидер ATP-тура по количеству четвертьфиналов на таком уровне, если считать с начала 2020 года.

Стефанос Циципас (Греция) – 19.

Даниил Медведев (-) – 17.

Александр Зверев (Германия) – 16.

Янник Синнер (Италия) – 15.

Карлос Алькарас (Испания) – 14.