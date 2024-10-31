  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Циципас вышел на первое место по количеству четвертьфиналов на Мастерсах за последние 4 года
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Циципас вышел на первое место по количеству четвертьфиналов на Мастерсах за последние 4 года

Теннис

Греческий теннисист продолжает борьбу за титул

Циципас вышел на первое место по количеству четвертьфиналов на Мастерсах за последние 4 года

Фото: Tennishead

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в свой 19-й четвертьфинал на турнирах серии "Мастерс" с начала сезона-2020.

Это произошло на "Мастерсе" в Париже (Франция). В матче третьего круга Циципас со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:2 обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (29-я ракетка мира).

Циципас – единоличный лидер ATP-тура по количеству четвертьфиналов на таком уровне, если считать с начала 2020 года.

Стефанос Циципас (Греция) – 19.

Даниил Медведев (-) – 17.

Александр Зверев (Германия) – 16.

Янник Синнер (Италия) – 15.

Карлос Алькарас (Испания) – 14.

По теме
yellow-arrow
Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал Мастерса в Париже
yellow-arrow
Академию Надаля на Мальорке затопило из-за проливных дождей
yellow-arrow
Шестая ракетка мира снялась с финала Кубка Билли Джин Кинг
Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости