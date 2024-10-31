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ФОТО. Энди Маррей показал, как празднует Хэллоуин
Британец опубликовал семейные фото
Фото: Instagram
Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей опубликовал в социальных сетях забавные фото.
Он показал подписчикам, в каком образе предстал перед своими детьми на Хэллоуин.
"Надеюсь, вы все наслаждаетесь Хэллоуином так же сильно, как и я", — подписал пост Маррей.
Напомним, что Маррей завершил профессиональную карьеру на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).
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