  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. ФОТО. Энди Маррей показал, как празднует Хэллоуин
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФОТО. Энди Маррей показал, как празднует Хэллоуин

Теннис
Обновлено

Британец опубликовал семейные фото

ФОТО. Энди Маррей показал, как празднует Хэллоуин

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей опубликовал в социальных сетях забавные фото.

Он показал подписчикам, в каком образе предстал перед своими детьми на Хэллоуин.

"Надеюсь, вы все наслаждаетесь Хэллоуином так же сильно, как и я", — подписал пост Маррей.

Напомним, что Маррей завершил профессиональную карьеру на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

По теме
yellow-arrow
Циципас вышел на первое место по количеству четвертьфиналов на Мастерсах за последние 4 года
yellow-arrow
Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал Мастерса в Париже
yellow-arrow
Академию Надаля на Мальорке затопило из-за проливных дождей
Энди Маррей
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости