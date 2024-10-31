ФОТО. Энди Маррей показал, как празднует Хэллоуин

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей опубликовал в социальных сетях забавные фото.

Он показал подписчикам, в каком образе предстал перед своими детьми на Хэллоуин.

"Надеюсь, вы все наслаждаетесь Хэллоуином так же сильно, как и я", — подписал пост Маррей.

Напомним, что Маррей завершил профессиональную карьеру на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).