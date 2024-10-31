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ФОТО. Чемпионка US Open-2023 примерила на себя образ персонажа из комиксов на Хэллоуин

Теннис

Американка появилась в неожиданном наряде

ФОТО. Чемпионка US Open-2023 примерила на себя образ персонажа из комиксов на Хэллоуин

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала в социальных сетях фото в образе, который примерила на Хэллоуин-2024.

Гауфф предстала перед фанатами в костюме Леди Дэдпул.

20-летняя Гауфф готовится выступить на Итоговом чемпионате WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

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