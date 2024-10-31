ФОТО. Чемпионка US Open-2023 примерила на себя образ персонажа из комиксов на Хэллоуин

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала в социальных сетях фото в образе, который примерила на Хэллоуин-2024.

Гауфф предстала перед фанатами в костюме Леди Дэдпул.

20-летняя Гауфф готовится выступить на Итоговом чемпионате WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.