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Сенсация на парижском Мастерсе: Карлос Алькарас уступил 18-й ракетке мира

Теннис
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Испанец покидает турнир

Сенсация на парижском Мастерсе: Карлос Алькарас уступил 18-й ракетке мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не смог пробиться в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция).

В матче третьего круга он уступил 18-й ракетке мира представителю Франции Уго Умберу.

Париж. Третий круг

Карлос Алькарас — Уго Умбер 1:6, 6:3, 5:7

Встреча Алькараса с Умбером продлилась 2 часа и 19 минут. В её рамках Карлос семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Уго восемь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

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За выход в полуфинал домашнего "Мастерса" Умбер сразится с 28-й ракеткой мира из Австралии Джорданом Томпсоном.

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