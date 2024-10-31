Карлос Алькарас: Я думаю, что мог бы сыграть лучше

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция).

В матче третьего круга Алькарас со счётом 1:6, 6:3, 5:7 проиграл 18-й ракетке мира представителю Франции Уго Умберу.

"Я думаю, что мог бы сыграть лучше. Полагаю, это очевидно. Но, знаете, с тем уровнем, на котором я был сегодня, я всё равно боролся, выложился полностью. Боролся буквально до последнего очка, я отдал всё.

Должен поздравить Уго. Думаю, его игра сегодня действительно была на высоте. Просто потрясающе. Каждый раз, когда играю с ним, я чувствую, как он прогрессирует, повышает свой уровень. Он играет в высококлассный теннис. Думаю, в Париже это ещё более важно. Так что поздравляю его и желаю удачи", — сказал Алькарас на пресс-конференции.