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Руне – о своих ногах: Я должен поблагодарить родителей
Они действительно очень помогают
Getty Images/Global Images Ukraine
Норвежский теннисист Хольгер Руне (АТР №13) рассказал, как ему удается быть столь быстрым и поддерживать свои ноги в идеальной форме.
"Конечно, это подарок. Я должен поблагодарить родителей (улыбается). Нет, само собой, мы работаем каждый день, не то чтобы безумные, но работаем над стабильностью колена и другими вещами, и это касается квадрицепса.
В межсезонье мы уже серьезно работаем над этим. Помню, в прошлом году я провел первую часть подготовки в Дубае, и у нас было несколько дней ног – у меня никогда в жизни они не болели. В конце концов без всех этих тренировок у меня и так достойные ноги" – сказал Руне.
Напомним, что ранее Карлос Алькарас
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