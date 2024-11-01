Руне – о своих ногах: Я должен поблагодарить родителей

Норвежский теннисист Хольгер Руне (АТР №13) рассказал, как ему удается быть столь быстрым и поддерживать свои ноги в идеальной форме.

"Конечно, это подарок. Я должен поблагодарить родителей (улыбается). Нет, само собой, мы работаем каждый день, не то чтобы безумные, но работаем над стабильностью колена и другими вещами, и это касается квадрицепса.

В межсезонье мы уже серьезно работаем над этим. Помню, в прошлом году я провел первую часть подготовки в Дубае, и у нас было несколько дней ног – у меня никогда в жизни они не болели. В конце концов без всех этих тренировок у меня и так достойные ноги" – сказал Руне.