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Многолетний тренер Джоковича впервые будет тренировать девушку
Пока это не точно
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший хорватский теннисист, экс-вторая ракетка мира Горан Иванишевич, похоже, нашел себе новую работу. После прекращения деловых отношений с сербом Новаком Джоковичем, специалист отдохнул и готов к вызовам.
По информации профильных СМИ, Иванишевич в ближайшее время станет тренером казашки Елены Рыбакиной. Сообщается, что пара начнет сотрудничество в межсезонье.
Среди достижений Горана как игрока – победа на Уимблдоне в 2001 году. Как тренер хорват работал исключительно с парнями.
Напомним, ранее Циципас
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