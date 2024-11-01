Многолетний тренер Джоковича впервые будет тренировать девушку

Бывший хорватский теннисист, экс-вторая ракетка мира Горан Иванишевич, похоже, нашел себе новую работу. После прекращения деловых отношений с сербом Новаком Джоковичем, специалист отдохнул и готов к вызовам.

По информации профильных СМИ, Иванишевич в ближайшее время станет тренером казашки Елены Рыбакиной. Сообщается, что пара начнет сотрудничество в межсезонье.

Среди достижений Горана как игрока – победа на Уимблдоне в 2001 году. Как тренер хорват работал исключительно с парнями.