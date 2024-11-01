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Многолетний тренер Джоковича впервые будет тренировать девушку

Теннис
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Многолетний тренер Джоковича впервые будет тренировать девушку

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший хорватский теннисист, экс-вторая ракетка мира Горан Иванишевич, похоже, нашел себе новую работу. После прекращения деловых отношений с сербом Новаком Джоковичем, специалист отдохнул и готов к вызовам.

По информации профильных СМИ, Иванишевич в ближайшее время станет тренером казашки Елены Рыбакиной. Сообщается, что пара начнет сотрудничество в межсезонье.

Среди достижений Горана как игрока – победа на Уимблдоне в 2001 году. Как тренер хорват работал исключительно с парнями.

Напомним, ранее Циципас вышел на первое место по количеству четвертьфиналов на "мастерсах" за последние 4 года.

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