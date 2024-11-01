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Стало известно, сколько заработают девушки за участие в Итоговом турнире
Приличные призовые
Getty Images/Global Images Ukraine
Со 2 по 9 ноября в Саудовской Аравии пройдет Итоговый турнир WTA. Девушки в одиночном разряде и паре будут бороться за последний большой трофей сезона.
Стало известно, кто и сколько заработает за участие на соревнованиях на разных стадиях.
Одиночный разряд:
– за участие – $335 000
– полуфинал – $350 000
– финал – $1 270 000
– титул – $2 500 000
– непобежденная чемпионка получит $5 155 000
– запасной игрок – $140 000 (без матчей).
Парный разряд:
– за участие – $140 000
– полуфинал – $70 000
– финал – $255 000
– титул – $520 000
– непобежденная пара получит $1 125 000
– запасные – $60 000 (без матчей).
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