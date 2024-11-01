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Стало известно, сколько заработают девушки за участие в Итоговом турнире

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Приличные призовые

Стало известно, сколько заработают девушки за участие в Итоговом турнире

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Со 2 по 9 ноября в Саудовской Аравии пройдет Итоговый турнир WTA. Девушки в одиночном разряде и паре будут бороться за последний большой трофей сезона.

Стало известно, кто и сколько заработает за участие на соревнованиях на разных стадиях.

Одиночный разряд:

– за участие – $335 000

– полуфинал – $350 000

– финал – $1 270 000

– титул – $2 500 000

– непобежденная чемпионка получит $5 155 000

– запасной игрок – $140 000 (без матчей).

Парный разряд:

– за участие – $140 000

– полуфинал – $70 000

– финал – $255 000

– титул – $520 000

– непобежденная пара получит $1 125 000

– запасные – $60 000 (без матчей).

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