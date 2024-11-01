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Хольгер Руне: Надалю ещё рано завершать карьеру
Датчанин высказался об уходе легенды
Getty Images/Global Images Ukraine
13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился впечатлениями от совместной тренировки с 22-кратным чемпионом турниров серии "Большого шлема" испанцем Рафаэлем Надалем на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии.
"Помню, как тренировался с Рафой в Эр-Рияде, и я был просто удивлен, что этот парень почти завершил карьеру, а его интенсивность всё ещё на высоте. Я подумал, что ему ещё рано завершать карьеру!" — сказал Руне в эфире Tennis Channel.
Напомним, 10 октября Рафаэль Надаль объявил, что матчи финального круга Кубка Дэвиса — 2024 станут для него последними в профессиональной карьере.
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