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Хольгер Руне: Надалю ещё рано завершать карьеру

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Датчанин высказался об уходе легенды

Хольгер Руне: Надалю ещё рано завершать карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился впечатлениями от совместной тренировки с 22-кратным чемпионом турниров серии "Большого шлема" испанцем Рафаэлем Надалем на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии.

"Помню, как тренировался с Рафой в Эр-Рияде, и я был просто удивлен, что этот парень почти завершил карьеру, а его интенсивность всё ещё на высоте. Я подумал, что ему ещё рано завершать карьеру!" — сказал Руне в эфире Tennis Channel.

Напомним, 10 октября Рафаэль Надаль объявил, что матчи финального круга Кубка Дэвиса — 2024 станут для него последними в профессиональной карьере.

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