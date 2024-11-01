  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Названы призовые Итогового турнира WTA
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названы призовые Итогового турнира WTA

Теннис

Турнир стартует 2 ноября

Названы призовые Итогового турнира WTA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Определился призовой фонд Итогового турнира WTA — 2024, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Распределение призовых на Итоговом турнире WTA-2024

Одиночный разряд:

— за участие — $ 335 000 — Полуфинал — $ 350 000

— финал — $ 1 270 000

— титул — $ 2 500 000

— непобеждённая чемпионка получит $ 5 155 000

— запасной игрок — $ 140 000 (без матчей).

Парный разряд:

— за участие — $ 140 000

— полуфинал — $ 70 000

— финал — $ 255 000

— титул — $ 520 000

— непобеждённая пара получит $ 1 125 000

— запасные — $ 60 000 (без матчей).

В Оранжевой группе сыграют Кори Гауфф (США), Ига Швёнтек (Польша), Джессика Пегула (США) и Барбора Крейчикова (Чехия). В Фиолетовую группу попали Жасмин Паолини (Италия), китаянка Чжэн Циньвэнь, Елена Рыбакина (Казахстан) и Арина Соболенко (-).

По теме
yellow-arrow
Хольгер Руне: Надалю ещё рано завершать карьеру
yellow-arrow
Стало известно, сколько заработают девушки за участие в Итоговом турнире
yellow-arrow
Многолетний тренер Джоковича впервые будет тренировать девушку
Кори Гауфф Ига Швёнтек Джессика Пегула Итоговый турнир WTA
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости