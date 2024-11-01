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Названы призовые Итогового турнира WTA
Турнир стартует 2 ноября
Определился призовой фонд Итогового турнира WTA — 2024, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Распределение призовых на Итоговом турнире WTA-2024
Одиночный разряд:
— за участие — $ 335 000 — Полуфинал — $ 350 000
— финал — $ 1 270 000
— титул — $ 2 500 000
— непобеждённая чемпионка получит $ 5 155 000
— запасной игрок — $ 140 000 (без матчей).
Парный разряд:
— за участие — $ 140 000
— полуфинал — $ 70 000
— финал — $ 255 000
— титул — $ 520 000
— непобеждённая пара получит $ 1 125 000
— запасные — $ 60 000 (без матчей).
В Оранжевой группе сыграют Кори Гауфф (США), Ига Швёнтек (Польша), Джессика Пегула (США) и Барбора Крейчикова (Чехия). В Фиолетовую группу попали Жасмин Паолини (Италия), китаянка Чжэн Циньвэнь, Елена Рыбакина (Казахстан) и Арина Соболенко (-).
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